En janvier 2015, l’éditeur alsacien Divalto, qui affiche pour 2016 un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros, en croissance de 8%, rachetait à la barre du tribunal de commerce de Strasbourg l’éditeur de solutions CRM pour personnels nomades SwingMobility. Cette opération s’avère désormais payante puisque la business unit SwingMobility affiche pour 2016 un chiffre d’affaires de plus de 5 millions d’euros et une progression des abonnements SaaS de plus de 70% par rapport à 2015. « Elle a réussi à croître tout en menant de front une restructuration en profondeur, notamment au niveau de la transition d’un modèle direct basé sur les services vers un modèle indirect basé sur les revenus en mode SaaS », affirme Divalto. Fin 2016, l’offre rassemblait 20 partenaires distributeurs en France et à l’international. L’ambition de la division est de devenir le leader pure-player sur le marché du CRM mobile en poursuivant le développement de l’indirect et du SaaS et atteindre 10 millions de chiffre d’affaires en 2020. Cette année, la B.U devrait proposer SwingBackOffice, une nouvelle version de son offre SwingBusiness pour commerciaux sédentaires ou de terrain, enrichie et renforcée de briques technologiques et fonctionnelles.

De son côté la BU en charge de l’ERP, métier historique de Divalto, fait mieux que poursuivre son bonhomme de chemin puisqu’elle affiche une croissance de 9% et un chiffre d’affaires de 16,5 millions d’euros. « 2016 fut une année de conquête et de fidélisation. Elle a été marquée à la fois par des évolutions organisationnelles et technologiques majeures mais aussi par une forte augmentation des ventes, le développement de nouveaux partenariats et de belles synergies entre nos partenaires.

Dans sa version 10, notre ERP Divalto infinity est devenu une plateforme technologique métier riche et ouverte ; le socle de la transformation numérique des PME-PMI et ETI avec toujours plus de SaaS et de métier. Le travail effectué a d’ores et déjà porté ses fruits avec la signature tout début 2017 d’un dossier « Platinum » qui va faire reposer sa transformation numérique pour ses 1 000 utilisateurs sur notre plateforme », explique dans le communiqué Jérôme Virey, directeur des opérations de Divalto. Divalto continue de voir loin sur ce marché de l’ERP et prévoit d’atteindre rapidement la barre des 20 millions d’euros, avec un modèle toujours basé sur l’indirect et sur un fort développement du SaaS.

L’éditeur d’Entzheim compte actuellement 220 salariés et prévoit de réaliser 40 nouvelles embauches en 2017. Il vise un objectif de 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.