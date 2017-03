Le cabinet de conseil spécialisé dans l’architecture et le pilotage des projets de transformation numérique Aerial annonce une hausse de 241 % de ses résultats en 2016 et un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions d’euros.

Concrètement, son offre, basée sur une méthodologie s’appuyant sur la plateforme numérique multiservice Sensoris, s’articule autour des trois piliers complémentaires : le conseil stratégique aux dirigeants et l’alignement des organisations sur la stratégie, le cadrage et le pilotage des programmes/projets ainsi que le pilotage transverse de portefeuilles de projets.

« Nous sommes fiers d’annoncer une nouvelle croissance qui illustre notre capacité à accompagner efficacement nos clients dans leurs projets. Aerial bénéficie d’une solide légitimité sur son marché et développe des approches de conseil et des instruments innovants pour accélérer les transformations et réaliser des gains de performance. En concentrant notre savoir-faire sur le système d’information, l’innovation et la R&D, ou les ressources humaines et le management des personnes, nous forçons l’intention stratégique et l’opérationnel à s’ajuster l’un à l’autre par une démarche circulaire, convergente, jusqu’à ce que l’intention se réalise », commente dans un communiqué, le président du cabinet parisien, Daniel Martin.