Business & Decision a généré au titre de l’exercice 2016, clos le 31 décembre, un chiffre d’affaires consolidé de 227,6 millions d’euros, en croissance de 1,5 %. A taux de change et périmètre constants, la progression du chiffre d’affaires est de 6,0 %.

En France, le groupe de consulting et d’intégration de systèmes a réalisé un chiffre d’affaires de 137,6 millions d’euros, en hausse de 4,6 % par rapport à 2015. La légère baisse de certaines opérations en Ile-de-France a été largement compensée par la performance des entités opérationnelles en région.

Avec un chiffre d’affaires de 90,0 millions d’euros pour l’année 2016, l’activité à l’international affiche un recul de 3,0 %, suite à la cession des activités Managed Services et Cloud Consulting aux Etats-Unis. Hors effets des cessions et à taux de change constants, la croissance à l’international s’établit à 8,1 %, grâce au fort développement des activités au Royaume-Uni, à la progression de la filiale suisse et au développement important constaté au Benelux.

« Nos orientations stratégiques sont confortées par un marché dynamique. Le programme de transition, engagé au premier semestre 2016, s’est poursuivi au cours du deuxième semestre avec le recentrage des métiers et activités, ainsi que la mise en place de la nouvelle gouvernance, aussi bien en France que dans les filiales à l’international. En pleine année de transition, le groupe a atteint un niveau de croissance satisfaisant pour l’année 2016 », commente dans un communiqué le PDG de la société, Christophe Dumoulin.

L’année 2016 s’est terminée avec les niveaux de croissance escomptés grâce au développement des activités phares du groupe dans les domaines du data et du digital. Les actions engagées tout au long de cette année de transition, ont toutefois pesé sur les marges pour l’exercice 2016. Le plan stratégique 2016-2019 devrait, selon le groupe, lui permettre de renouer progressivement avec la rentabilité.