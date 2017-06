L’éditeur belge de solutions CRM Efficy vient d’acquérir pour une somme non dévoilée son concurrent français Vente Partner (Desico). Il vise désormais les 3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et ambitionne d’entrer dans le top 5 des fournisseurs indépendants de solutions CRM de l’Hexagone.

La solution de Vente Partner en France reste maintenue, les clients souhaitant migrer vers des solutions web se verront proposer Vente Partner Online basée sur la plateforme Efficy CRM. Dans un premier temps, l’équipe actuelle de 10 personnes continuera à travailler de manière autonome. A la fin de l’année, les deux entreprises seront intégrées. Efficy France emploiera à ce moment 22 collaborateurs.

Grâce à l’apport de Vente Partner, Efficy voit son portefeuille de clients européens augmenter de 20 % et franchir la barre des 2.000 clients. L’entreprise a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires total de 13 millions d’euros en 2017 et reste à l’affût d’autres acquisitions.

« Nous ne pouvions pas rêver meilleur partenaire. Nous sommes très proches en termes de taille et de compatibilité technique, mais aussi de culture et de vision », commente dans un communiqué Cédric Pierrard, CEO d’Efficy. « Vente Partner est une solution historique et importante sur le marché du CRM en France. Leurs produits sont très flexibles et simples à utiliser. En outre, Vente Partner dispose d’un bon portefeuille de clients sur le marché français. Il s’agit enfin d’un pionnier du secteur qui peut se targuer de plus de 25 ans d’expérience. »

Efficy CRM compte plus de 55.000 utilisateurs dans quelque 1.600 entreprises situées dans toute l’Europe (hors Vente Partner). Parmi les sociétés françaises qui travaillent avec l’éditeur, citons Efectis Group, Saint-Gobain, Toupret Industrie, Olvea, Les Mutualités du Soleil ou encore CEA Leti. La société emploie une centaine de personnes dans ses bureaux à Bruxelles, Windhof (Luxembourg), Paris, Utrecht (Pays-Bas), Genève, Francfort et Istanbul.