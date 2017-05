En octobre 2016, Criteo annonçait le rachat pour 250 millions de dollars d’HookLogic, éditeur d’une plateforme de marketing à la performance. Cette opération, bouclée à la fin du dernier trimestre, pèse lourd dans les résultats du spécialiste français (mais coté au Nasdaq) du ciblage publicitaire sur internet. Les amortissements intangibles et les frais qui résultent de l’opération ainsi que l’attribution d’actions gratuites aux salariés d’HookLogic ont en effet fait chuter le bénéfice net de Criteo de 22% à 15 millions de dollars.

En revanche, le chiffre d’affaires progresse de 29% (30% à taux de change constants) à 517 millions de dollars. Hors coûts d’acquisition du trafic (TAC), il s’établit à 210 millions de dollars, en hausse de 29% et de 30% à taux de change constants. Hors TAC, il atteint 79 millions de dollars dans les Amériques (+41% et +38% à taux de change constants), 82 millions de dollars dans la zone EMEA (+19% et +25% à taux de change constants) et 49 millions de dollars dans la région Asie-Pacifique (+30% et +28% à taux de change constants).

L’Ebitda ajusté grimpe de 16% (de 18% à taux de change constants) pour atteindre 56 millions de dollars, soit 27% du chiffre d’affaires hors TAC.

Le cash flow opérationnel fait un bond de 136% à 16 millions de dollars. « Nous continuons de générer un cash flow impressionnant tout en investissant dans notre activité », indique dans un communiqué le directeur financier de la société, Eric Fouilland. « Combiné avec une rapide croissance profitable, cela crée un modèle différencié et attractif. » La société revendique l’acquisition de plus de 950 nouveaux clients au premier trimestre, soit plus de 15.000 clients au total, tout en maintenant un taux de rétention des clients de 90%.

Pour le trimestre en cours, Criteo table sur un chiffre d’affaires compris entre 209 et 213 millions de dollars et sur un Ebitda situé dans une fourchette de 44 à 48 millions de dollars.