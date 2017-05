Copidéal, distributeur bureautique depuis plus de 20 ans, rejoint le réseau Toshiba. L’entreprise de Meyzieu (69) élargit son périmètre BtoB avec des solutions globales de gestion des documents et des imprimantes multifonctions couleur et noir & blanc.

« L’optimisation des solutions d’impression, de numérisation et de dématérialisation est un enjeu majeur pour nos clients, c’est donc logiquement que nous nous sommes rapprochés de Toshiba pour enrichir notre offre bureautique » , explique dans un communiqué Pierre Corneloup, gérant de Copidéal.

Ce nouveau partenariat permet également à Toshiba de renforcer sa présence sur la région lyonnaise.