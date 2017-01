En tant que directeur du Niji Lab, la cellule prototypage rapide de la société de conseil et de développement logiciel Niji, David-Henri Bismuth exerce une mission de veille technologique pour le compte de ses clients. C’est dans ce cadre qu’il couvre chaque année depuis trois ans le CES (Consumer Electronics Show), plus grand événement mondial dédié aux produits innovants dans le domaine de l’électronique grand public. Bien que ce ne soit pas sa vocation première, ce salon, qui se tient chaque début d’année à Las Vegas, permet de se faire une bonne idée des tendances technologiques susceptible d’irriguer aussi les marchés B2B. David-Henri Bismuth a accepté de partager les grandes tendances observées sur place cette année.

Première grande tendance observée : l’émergence des première concrétisations des partenariats entre grands groupes et startups. « D’une R&D longtemps interne, des sociétés comme Legrand, Kérastase ou Polar se sont associés avec d’autres sociétés résolument plus digitales pour co-construire de nouveaux dispositifs, partageant ainsi les risques mais surtout capitalisant sur leur savoir-faire respectif », écrit David-Henri Bismuth dans la syntèse qu’il a rédigé à l’intention de ses clients. Lors de l’entretien qu’il nous a accordé, il a cité notamment les partenariats entre Netatmo et Velux, qui s’appuie sur sa technologie pour connecter ses fenêtres de toit, Netatmo et Legrand, qui ont créé ensemble une gamme d’interrupteurs connectés sous la marque Céliane, ou Airbnb qui a intégré les serrures connectées de Vivint dans son application.

La Poste, avec son hub numérique, est également un bon exemple de coopération entre startups et grands groupes. Sa plateforme permet d’agréger entre eux via le Cloud différents objets communicants à vocation domotique (serrures connectées, capteurs de température, caméras) en vue de les faire interagir entre eux via la création de règles. Pour l’installation des objets et la gestion de l’après-vente, La Poste s’est associée à l’enseigne Boulanger. Son hub permet au passage de greffer et des services d’assistance sur ces objets connectés.

Autre tendance détectée par David-Henri Bismuth : l’essor du smart building. Le directeur du Niji Lab dit avoir été particulièrement impressionné par les solutions de pilotage et d’efficacité énergétique d’Ubiant. Il note que son offre est intégrée par défaut aux logements résidentiels de Bouygues Immobilier et déployée dans 140 écoles publiques avec Vertuoz by Engie, avec des gains d’énergie de 25 à 30%.

David-Henri Bismuth relève également que toutes les grandes marques ont annoncé leur roadmap de véhicules autonomes. Cette feuille de route aura beaucoup d’implication pour les entreprises, qui sont les principales clientes de voitures neuves via leurs flottes automobiles. Ce que les entreprises doivent en retenir, c’est que si des véhicules sont déjà capables de s’autopiloter sur une seule voie sur autoroute, à partir de 2018, ils seront en mesure de conduire sur plusieurs voies et de conduire en ville à partir de 2022, ultime étape avant la conduite totalement autonome.

Dans les bureaux, David-Henri Bismuth s’attend à l’émergence des purificateurs d’air et à celle des solutions capables de masquer le bruit des open space en temps réel et protéger ainsi les occupants des effets délétères du bruit ambiant. Dernière tendance qui concerne autant les entreprises que les particuliers : la disparition de la 3D et des écrans courbes. Les constructeurs reviennent sur leurs fondamentaux : des écrans toujours plus grands, plus fins (grâce à la technologie Oled) et offrant de meilleurs niveaux de contrastes.