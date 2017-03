C’est un double recul qu’affiche au quatrième trimestre le marché des serveurs pointe Gartner. Sur un an, le chiffre d’affaires global baisse de 1,9% à un peu moins de 14,84 milliards de dollars. De leur côté, avec un peu moins de 2,94 millions d’unités, les livraisons reculent de 0,6%.

Tous les fabricants ne sont pas logés à la même enseigne, loin s’en faut. Côté revenus, HPE conserve sa première place au Top 5 avec 22,9% de part de marché mais enregistre une baisse de revenus de 11%. Sur la deuxième marche du podium, Dell enregistre un gain de 0,7 point de part de marché grâce à un progression des ventes de 1,8%. IBM occupe toujours la troisième place mais ses revenus reculent de 12,2%.

C’est toutefois en dehors du podium que l’on constate des bouleversements. Avec un chiffre d’affaires qui bondit de 88,4%, Huawei éjecte son compatriote Lenovo, dont les ventes reculent de 16,7%, de la quatrième place avec une part de marché de 7,7%. Son concurrent malheureux clôt ce Top 5 avec une part de marché de 6,4%.

Table 1. Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q16 (U.S. Dollars)

Company 4Q16

Revenue 4Q16 Market Share (%) 4Q15

Revenue 4Q15 Market Share (%) 4Q16-4Q15 Growth (%) HPE 3,392,601,012 22.9 3,813,592,269 25.2 -11.0 Dell 2,578,181,854 17.4 2,533,495,993 16.7 1.8 IBM 1,732,474,861 11.7 1,974,018,084 13.0 -12.2 Huawei 1,249,813,371 7.7 610,225,437 4.0 88.4 Lenovo 946,283,185 6.4 1,136,141,494 7.5 -16.7 Others 5,039,143,533 34.0 5,064,301,087 33.5 -0.5 Total 14,838,497,815 100.0 15,131,774,365 100.0 -1.9

Source: Gartner (March 2017)

Côté livraisons, le bouleversement est total. Avec un volume en hausse de 6,5%, Dell se hisse à la première place du Top 5 et s’accorde une part de marché de 19,1%. Détrôné, HPE doit se contenter de la seconde place et d’une part de marché de 17,2% , ses livraisons enregistrant un chute de 19,4%. A nouveau, Huawei chasse Lenovo de sa position et se hisse à la troisième place avec une part de marché de 8,4% grâce à des livraisons en hausse de 64%. L’autre constructeur chinois se retrouve donc quatrième position avec 7,5% de part de marché à cause d’un volume en baisse de 14,1%. C’est un autre Chinois, Inspur, qui clôt ce Top 5 avec une part de marché de 4,8%, en progression d’un petit point.

Table 2. Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 4Q16 (Units)

Company 4Q16

Shipments 4Q16 Market Share (%) 4Q15

Shipments 4Q15 Market Share (%) 4Q16-4Q15 Growth (%) Dell 562,029 19.1 527,736 17.9 6.5 HPE 504,407 17.2 625,543 21.2 -19.4 Huawei 245,611 8.4 149,742 5.1 64.0 Lenovo 220,296 7.5 256,571 8.7 -14.1 Inspur Electronics 141,132 4.8 140,166 4.7 0.7 Others 1,265,169 42.1 1,255,747 42.5 0.8 Total 2,938,644 100.0 2,955,505 100.0 -0.6

Source: Gartner (March 2017)

Sur l’ensemble de l’année, la très légère progression des livraisons (+0,1%) s’accompagne d’une baisse des revenus de 2,7%. Les serveurs x86 connaissent quant à eux une progression inverse avec un chiffre d’affaires en hausse de 1,1% et des livraisons en baisse de 2,7%.

« Les serveurs x86 représentent toujours la plateforme prédominante utilisée dans les grands datacenters qui sortent de terre dans le monde, et la croissance des systèmes intégrés (y compris les systèmes intégrés hyperconvergés), qui ne représentent cependant qu’un faible pourcentage du marché des infrastructures matérielles, donne également un coup de fouet au secteur en 2016 », commente Jeffrey Hewitt, vice-président recherche chez Gartner. « Les prévisions pour 2017 suggèrent une légère croissance qui sera tirée par les projets des fournisseurs de services tandis que les entreprises vont légèrement réduire leurs commandes, d’où un léger recul des revenus attendu. »