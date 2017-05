En septembre 2016, la société de distribution et de services Evea Group annonçait son adossement à un mystérieux investisseur : Magellan. Celui-ci avait apporté au groupe les fonds nécessaires à son désendettement en échange de 75% du capital. Mais Raphaël Ducasse, PDG d’Evea Group, n’avait rien laissé filtré sur l’identité et les ambitions de son acquéreur. Neuf mois plus tard, le voile se soulève sur Magellan. Ou plutôt sur Constellation. Car Magellan était un nom de code. Constellation est une holding créée par Etienne Besançon en mai 2016, quelques mois après avoir quitté Intrinsec, dont il avait été le directeur général associé pendant plus de douze ans. Au sein de Constellation, il est associé avec Eric Aimard (ex-DGA d’Intrinsec), Antoine Brière (ex-DSI du spécialiste de l’expertise de sinistreTexa), Eric Paumerat (ex-PDG du MSP Iniflux), avec lesquels il détient 51% du capital. Les 49% restants sont détenus par le conglomérat tunisien PHG, caution industrielle de Constellation. PGH est représenté par Naceur Kchaou, directeur de Dataxion Tunisie, plus grand datacenter tunisien.