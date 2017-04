C’est le petit qui avale le gros. L’équipementier breton Ekinops, spécialisé dans les transmissions optiques, et ses 85 salariés qui réalisent un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros, va acquérir One Access. Basé à Paris ce concurrent de Cisco et de Juniper Networks emploie de son côté 350 personnes et enregistre 58 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le rapprochement des deux acteurs permettrait de générer un chiffre d’affaires de 76 millions d’euros, dont 55% à l’international, indique un communiqué d’Ekinops. L’acquisition serait rémunérée pour partie en numéraire, pour partie en actions nouvelles Ekinops. Les actionnaires de OneAccess, constitués par des fonds d’investissement, s’engageraient à conserver au moins 80% des titres reçus en rémunération de leur apport pendant une période d’incessibilité de 6 mois après la réalisation de l’opération. A l’issue de celle-ci, prévue dans le courant de l’été après consultation des instances représentatives du personnel et approbation par les actionnaires des deux entreprises, les actionnaires de OneAccess possèderaient 20 à 25% du capital du nouvel ensemble.

« L’association d’Ekinops et de OneAccess permettrait de réunir deux spécialistes des équipements réseaux, ayant de très fortes compétences logicielles, au service des opérateurs de télécommunication. En se regroupant, les deux sociétés se donneraient les moyens de continuer à innover pour fournir à leurs clients des solutions aussi performantes que compétitives », explique le directeur général de OneAccess, Bertrand Meis.

« La réunion de nos technologies et de nos atouts commerciaux permettrait en effet de consolider nos positions et d’attaquer de nouveaux marchés en très forte croissance avec une offre très différenciée. La vision commune des deux sociétés et leur forte culture logicielle devraient permettre de créer rapidement beaucoup de valeur pour nos clients, nos salariés et nos actionnaires », commente de son côté le PDG d’Ekinops, Didier Brédy.

Créé en 2001, OneAccess propose des plateformes logicielles et matérielles, physiques et virtuelles, ouvertes et évolutives couvrant différentes technologies d’accès (DSL, fibre, WIFI, 4G, etc.) destinées aux opérateurs télécoms et fournisseurs de services. La société dispose de 4 centres de R&D qui regroupent environ la moitié de ses effectifs (en France à Vélizy et Sophia Antipolis, en Belgique à Louvain et en Inde à Bangalore).

Progression des résultats pour Ekinops

En 2016, Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 18,18 millions d’euros, en croissance organique de 20% (identique à taux de change constants). Celle-ci a été portée par l’accélération des ventes des solutions 100G et 200G, qui ont enregistré une hausse de 41% sur l’année, avec des progressions fortes en EMEA Nord et aux Etats-Unis. Six clients nord-américains ainsi qu’un premier opérateur Tier 1 (Orange) figuraient au sein du Top 10 clients en 2016. La marge brute annuelle s’est établie à 9,08 millions d’euros en 2016, en progression également de 20%, représentant un taux de marge brute de 49,9% conforme à la cible. L’Ebitda 2016 a progressé de 2,15 millions d’euros, pour s’établir à -0,85 million d’euros. Au second semestre, l’Ebitda a été positif à 0,08 million d’euros. Après prise en compte des éléments financiers et de la charge d’impôt sur les sociétés, le résultat net consolidé est ressorti à -2,86 millions d’euros contre -3,87 millions d’euros en 2015. Au 31 décembre 2016, bénéficiant d’une augmentation de capital de 7,85 millions d’euros réalisée en novembre 2016, Ekinops disposait de 15,82 millions d’euros de capitaux propres, et de 8,43 millions d’euros de trésorerie disponible, pour des dettes financières de 1,90 million d’euros.