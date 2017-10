En entrant en bourse la semaine dernière, le concepteur de datacenters Switch a levé 531 millions de dollars, réalisant ainsi la troisième plus importante IPO du secteur technologique de l’année après celles de SNAP (3,9 milliards de dollars) et d’Altice USA (2,2 milliards de dollars), révèle Bloomberg. La société a ainsi écoulé 31,25 millions d’actions à 17 dollars, alors que le prix d’introduction initial était compris entre 14 et 16 dollars.

Basé à Las Vegas (Nevada), Switch conçoit, construit et exploite des datacenters, principalement aux Etats-Unis mais également en Europe (Milan). La société est profitable depuis 4 ans et a généré en 2016 un bénéfice de 31,4 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 318,4 millions de dollars. En 2015 elle avait enregistré respectivement 73,5 millions de dollars et 265,9 millions de dollars.

Ses datacenters fonctionnent exclusivement avec des énergies renouvelables (eau, solaire et éolien), ce qui lui confère un PUE évoluant entre 1,08 et 1,23, ce qui lui a permis d’être désignée comme l’exploitant de datacenters le plus propre au monde, devant Apple, Facebook, Salesforce et Google.

La société compte des entreprises comme eBay, AWS, EMC, Intel, Cisco, MGM ou encore la filiale américaine d’OVH parmi ses clients.