Computacenter annonce avoir acquis l’entreprise de service management britannique TeamUltra – partenaire certifié Gold Services par ServiceNow. Cette acquisition, dont les conditions financières ne sont pas précisées, permet au groupe de distribution et de services IT de renforcer sa position dans l’écosystème des partenaires de ServiceNow. TeamUltra, qui compte 60 spécialistes et experts ServiceNow, revendique plus de 600 projets et implémentations réussis.

« Notre stratégie consiste à libérer l’efficacité des utilisateurs et leurs business, avec la mise en œuvre d’un environnement digital opérationnel, adapté au contexte de nos clients, et centré sur l’atteinte de leurs objectifs », précise dans un communiqué le CEO de Computacenter, Mike Norris. « Cette acquisition vient renforcer le partenariat de distributeurs et d’intégrateurs signé il y a six mois avec ServiceNow, qui nous permet d’accompagner nos clients dans leur transformation digitale grâce à l’utilisation de services cloud intégrés. L’acquisition de TeamUltra nous permet de lier la plateforme de gestion des services informatiques ITSM basée sur le cloud de ServiceNow, la gestion du service client, les opérations de sécurité, la gestion des opérations informatiques, et bien plus encore, avec l’offre NGSD de Computacenter (récemment récompensée) et l’offre Digital Workplace, pour transformer l’expérience de l’utilisateur final. »

TeamUltra conserve son indépendance, mais sera désormais le fournisseur officiel de Computacenter de services ServiceNow, et le point de contact pour les services managés, les services professionnels, les produits et les licences.

Computacenter et TeamUltra étaient partenaires depuis l’an dernier avec l’implémentation d’une série de projets pour des clients de la finance, des services publics et de l’industrie pharmaceutique.