Computacenter a reçu trois récompenses « partenaires » de la part d’Hewlett Packard Enterprise « pour sa capacité à générer des impacts significatifs sur le business de ses clients ». Les prix 2017 couvrent le groupe Computacenter dans son ensemble, et comprend le prix Partner of the Year en France, le prix Hybrid Partner of the Year en Allemagne, et le prix Intelligent Edge Partner of the Year pour le Royaume-Uni et l’Irlande. « Ces prix sont la preuve des implémentations réussies pour HPE, que nous avons effectuées pour nos clients communs à travers l’Europe. Ces récompenses vont nous aider à renforcer notre partenariat avec HPE, ainsi que notre image auprès de nos clients et prospects », commente dans un communiqué Ivan Verdier, directeur Group Partner Management de Computacenter.