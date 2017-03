Pour la première fois depuis 2012, Computacenter France a renoué avec une activité profitable. Sur l’exercice 2016 clos fin décembre, son résultat d’exploitation a atteint 3,5 M€ contre un résultat négatif de -2,2 M€ sur l’exercice précédent. Les comptes n’ayant pas été clôturés, le résultat net n’a pas établi. Mais quel qu’il soit, ce résultat d’exploitation positif est déjà une grande satisfaction pour Computacenter France qui commence à voir le bout d’une restructuration qui dure depuis près de quatre ans et qui l’aura profondément transformé.

A l’issue de l’intégration de Top Info en 2012, Computacenter France comptait en effet 1.800 collaborateurs pour plus de 591 M€ de chiffre d’affaires. Quatre ans plus tard, l’effectif est revenu à 1.460 personnes – quasiment son niveau d’avant Top Info – et le chiffre d’affaires est redescendu à 495 M€, soit près de 100 M€ de revenus perdus en quatre ans. Dans le même temps, Computacenter France a complètement revu son positionnement, abandonnant les entreprises de taille intermédiaires pour se recentrer sur les 500 plus grands comptes français. En deux ans, l’entreprise aura ainsi fermé une centaine de comptes jugés insuffisamment rentables, ne conservant que 250 clients actifs.

Beaucoup de choses ont changé également en termes d’organisation. Le management local a été réduit à la portion congrue au profit d’un management centralisé à l’échelle du groupe. La plupart des directions métiers, notamment les services, les ressources humaines, les achats, la gouvernance, le marketing, la qualité se sont européannisées, et mutualisent une partie de leurs ressources. Les outils et les process se sont aussi européannisés. Par exemple, les revues fournisseurs sont beaucoup plus détaillées qu’elles ne l’étaient auparavant et les informations sont désormais partagées par les différentes filiales. La gouvernance de la marge a également été revue pour une meilleure maîtrise.

Dans le domaine des services, cette mutualisation à l’échelle européenne s’est traduite par la mise en place d’un grand centre de services à Montpellier, mais également l’ouverture de centres à Dallas (pour les clients ayant des activités localisées sur le sol US) et bientôt à Mexico. Computacenter France semble engranger les premiers résultats de cette « standardisation des meilleures pratiques ».