Computacenter vient de dévoiler ses chiffres pour le premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires de la filiale française a progressé de 3,1% en monnaie constante à 265,5 M€ (contre 257,6 M€ au premier semestre 2016). Le résultat opérationnel a confirmé sa tendance ascentionnelle, passant de 1,2 à 1,7 M€. Quant au résultat avant impôts, il repasse dans le vert à 1,7 M€. Au premier semestre 2016, Computacenter France affichait encore une perte de 0,5 M€.

Les revenus des services ont bondi de 20,3% à 62,1 M€, tirés par les services managés qui progressent de 22% à 50,4 M€. Bien qu’encore modeste, l’activité services professionnels s’est également sensiblement améliorée (+13,6%) à 11,7 M€. « Cette amélioration est le résultat de la demande croissante en compétences de Windows 10 de la part de notre clientèle traditionnelle distribution et d’opportunités supplémentaires en provenance de notre clientèle de services managés, écrit Lieven Bergmans, directeur général France, dans un communiqué publié par le groupe. Nous sommes convaincus que cette tendance positive va se poursuivre au second semestre et, dans la mesure où nous atteindrons nos objectifs de recrutements, que nous pourrons accélérer cette croissance des services professionnels ».

L’activité distribution de produits a reculé de 1,3% à 203,4 M€ (toujours à taux de change constant). Le ralentissement des commandes d’un de ses clients majeurs a été compensée par l’acquisition de nouveaux clients dans la cible que s’est fixée le groupe (le top 500 des entreprises françaises), écrit Lieven Bergmans. Compte-tenu du climat économique positif en France, du bon carnet de commande et de marchés de grande envergure remportés récemment dans le secteur public, ce dernier se dit optimiste quant à l’objectif de la filiale française de faire de la croissance sur l’activité distribution sur l’ensemble de l’exercice.