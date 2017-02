Mi-février, après Cisco et HPE, Juniper reconnaissait à son tour que la puce défectueuse C2000 Atom d’Intel équipait certains de ces produits. « Juniper Networks est concerné par un problème touchant un composant d’un fournisseur qui impacte une série limitée de notre ligne de produits. Nous travaillons actuellement directement avec les clients impliqués pour trouver rapidement une solution », indiquait la société dans un mail envoyé à CRN.

Cette confirmation avait plongé dans l’embarras certains partenaires de l’équipementier de Sunnyvale que ce dernier n’a pas jugé bon d’avertir. Le problème n’est pas bénin. La puce défectueuse provoque après environ 18 mois d’utilisation l’arrêt des produits qui en sont équipés : certains routeurs MX, des commutateurs Ethernet EX ainsi que des supercores PTX3000.

Près de deux semaines après, les choses n’ont pas évolué si l’on en croit nos confrères qui se font écho de l’embarras d’une partie du channel. Les plus optimistes tentent de se persuader que l’absence de réaction de la société indique que le problème est circonscrit à un très petit nombre de clients et qu’ils n’auront pas besoin d’intervenir. D’autres sont plus inquiets. « Nous avons des clients équipés de routeurs MX et de commutateurs EX mais Juniper est incapable d’identifier lesquels de ces produits sont affectés, nous empêchant ainsi d’intervenir de manière proactive », constate l’un d’entre eux. « Nous n’avons par entendu la moindre annonce de Juniper concernant ce problème. Il n’y a pas d’alerte de sécurité sur leur site. »

« Ils font comme si de rien n’était pour ne pas nous inquiéter afin que le channel se concentre uniquement sur son activité. Business as usual. Un simple coup de fil ou une alerte indiquant « Ne vous inquiétez pas pour vos clients » suffirait », s’énerve un autre partenaire.

Interrogé par CRN, Juniper n’a pas souhaité faire de commentaire, ni fourni la moindre information. « Circulez, il n’y a rien à voir ! »