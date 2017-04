Commvault annonce une croissance de plus de 30% en France en 2016 par rapport à l’année précédente. Le spécialiste de la protection, de la restauration et de l’archivage des données ne communique malheureusement aucun chiffre.

Depuis sa création et contrairement aux autres pays, Commvault France avait fait le choix stratégique de cibler principalement des entreprises de taille moyenne. Une stratégie qui a évolué en 2016 puisque l’entreprise s’est attachée à cibler davantage de grands comptes et de grandes PME. Ce tournant semble porter ses fruits puisque Commvault enregistre cette année une croissance de 70% sur l’activité grands comptes et 20% sur l’activité PME. « Nous sommes très heureux de constater une telle croissance des clients grands comptes dans les secteurs du tourisme, de la pétrochimie et de l’automobile notamment. Nous avons particulièrement travaillé au cours de l’année écoulée pour apporter aux entreprises de grandes tailles, comme le groupe le fait partout ailleurs dans le monde, des solutions adaptées répondant à leurs problématiques. Cela s’est avéré efficace et cet axe de développement s’accentuera en 2017 », commente dans un communiqué Matthieu Brignone, Country Manager France

Commvault dévoile par ailleurs ses principaux objectifs pour l’année en cours. Après l’arrivée de Matthieu Brignone en août dernier, l’éditeur prévoit le renforcement de ses effectifs dans les mois prochains avec le recrutement de territory managers (une plus grande présence en région est ainsi prévue), d’inside sales representatives ainsi que de consultants services et channel.

Un déménagement dans des locaux plus vastes à Neuilly sur Seine est également prévu cette année. Ces nouveaux locaux disposeront d’une salle de formation, d’une salle de réception ainsi que de salles de réunions pour les partenaires qui souhaitent rencontrer leurs clients sur Paris.

La société continuera par ailleurs à porter ses efforts sur les grands comptes et les PME-PMI grâce à des ressources supplémentaires et au partenariat avec Arrow.

En termes de distribution, Commvault promet un nouveau programme partenaires qui devrait voir le jour tout prochainement, censé protéger davantage les partenaires et leur fournir davantage de moyens marketing et formation. Enfin, de nouveaux outils devraient venir épauler les partenaires qui voudront tenter l’aventure des services managés.