Fondée il y a tout juste un an, Comet est une plateforme destinée à mettre en relation des freelances tech et data sélectionnés avec les entreprises dans le cadre de leur transformation digitale. La start-up a développé un programme d’évaluation pour s’assurer d’un haut niveau de compétences sur la plateforme et un algorithme de « matching » permettant de trouver rapidement le meilleur expert (ce dernier est opérationnel 48 heures après affirme la jeune pousse). Comet revendique plus de 300 missions pour des clients comme Renault, Deezer, LVMH ou encore la Société Générale, en faisant appel à une communauté de 1.500 développeurs freelances.

Aujourd’hui Comet vient de lever 2 millions d’euros auprès d’Otium Capital et du fonds d’investissement de Xavier Niel, Kima Ventures. Cet argent servira au développement de la société en France mais aussi à l’international ainsi qu’au développement du produit, à l’organisation d’évènements locaux, au développement de projets open source ou encore à la création de partenariats exclusifs à destination de son réseau d’indépendants.

« Cette levée de fonds vient valider notre mission : oxygéner le marché du travail grâce aux freelances. Nous avons la chance d’être soutenus par des investisseurs talentueux qui partagent notre vision selon laquelle entreprises et indépendants doivent renforcer leurs liens et interagir davantage ensemble. Nous souhaitons désormais accélérer nos efforts pour continuer à développer notre mission autour de ces nouvelles méthodes de collaboration en France, et bientôt en Europe », explique dans un communiqué le co-fondateur et directeur général de la société, Charles Thomas (photo).