Colt Technology Services annonce l’arrivée au sein de son équipe dirigeante d’un vice-président en charge de l’ingénierie réseau. Rattaché directement à Rajiv Datta, CTO de l’opérateur, Randolph Nicklas dirigera l’installation du réseau de nouvelle génération Colt IQ, ainsi que la politique d’innovation réseau du groupe. Cette nomination s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise et son plan d’investissement de 500 millions d’euros sur 3 ans.

Randolph Nicklas aura pour missions la planification de la stratégie réseau et architecture de Colt, la conception et la mise en oeuvre des solutions du groupe ainsi que la gestion des actifs sur l’ensemble des plateformes réseau du groupe, dont les services de voix et de fibre optique.

Titulaire de diplômes en mathématiques appliquées et physique au Georgia Institute of Technology (États-Unis), Randolph Nicklas dispose de plus de 25 années d’expérience dans le secteur des télécommunications. Il a notamment travaillé pour Cisco, MCI, XO Communications et Windstream Communications. Il a contribué au développement et au déploiement de technologies telles que la commutation par paquet et la fibre optique. « La connectivité que demandent les entreprises est en pleine évolution. Le transfert de données vers les environnements cloud et hybrides requiert une interconnexion importante à haut débit », explique dans un communiqué Rajiv Datta, Chief Technology Officer de Colt. « Avec l’arrivée de Randolph, nous allons aider nos clients à amorcer ce virage essentiel en adaptant notre réseau Colt IQ, tout en leur garantissant une expérience exceptionnelle. Sa grande expérience va nous permettre de conserver un avantage compétitif, en associant la couverture et la performance de notre réseau de data centres à notre fibre optique ainsi qu’à l’agilité de nos services reconnus et récompensés. »