Colt fournit des services à large bande passante à des clients entreprises et opérateurs dans les principaux hubs d’affaires d’Europe, d’Asie et d’Amérique du nord. Avec Colt, la transformation digitale des entreprises devient possible par le biais de son réseau intelligent, conçu spécifiquement et intégré au Cloud, connu comme le réseau Colt IQ.

Celui-ci connecte plus de 700 data centers dans le monde, avec plus de 24 500 bâtiments connectés et plus à venir. Colt est également reconnu comme innovateur et pionnier des réseaux software-defined (SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (NFV).

Vous voulez en savoir plus sur l’entreprise Colt ? Téléchargez notre PDF de présentation!