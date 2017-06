Pour les entreprises, cela démarre souvent par un email de Microsoft leur demandant de lui remettre un état de leur parc de licences dans un délai de quinze jours. A charge pour elles d’établir un inventaire de leur parc de licences sous peine de contrôle approfondi de l’éditeur et, le cas échéant, de redressement. Mais, faute de compétences, la plupart des entreprises de moins de 2000 salariés font l’impasse sur la gestion de leurs actifs logiciels se privant ainsi d’économies potentielles et s’exposant au risque d’audit, constate Patrice Deguette, co-associé de la jeune pousse nantaise Cogely.

Créée en janvier 2016 par Lionel Perradin, Cogely a conçu une offre de services autour de la gestion de parc de licences dédiée aux entreprises de 100 à 2000 salariés. Cogely propose essentiellement deux types de missions. D’une part, une mission d’audit ponctuel, comprenant l’état des lieux physique des logiciels déployés (via l’utilisation des outils mis à disposition par les éditeurs), l’inventaire des droits acquis, et des recommandations basées sur l’analyse du rapprochement de ces deux inventaires. En moyenne, ces audits ponctuels reviennent à 3.000 € pour une entreprise de 300 postes. Et d’autre part, une mission de plus longue (de 6 à 12 mois) d’accompagnement dans la gestion de leur parc de licences logicielles.

Pour lui apporter des affaires, Cogely compte sur ses relations avec les distributeurs locaux d’infrastructures IT. Ces-derniers lui adressent leurs clients moyennant une commission sur les prestations réalisées. Au-delà de cette commission, les interventions de Cogely sont potentiellement porteuses de business additionnel pour eux si, à l’issue de l’audit initial, il y a lieu de régulariser. Cogely a déjà commencé à travailler avec trois partenaires : Scriba à Bordeaux, Iliane à Nantes et Comparex à Lyon, où la jeune pousse a ouvert un bureau. Des contacts ont également été établis avec des membres du groupe Séquence.

Microsoft n’est évidemment pas le seul éditeur à se préoccuper de la conformité des entreprises utilisatrices mais il représente à lui seul 80% des missions pour lesquelles Cogely est mandaté.

La jeune pousse – qui compte outre Lionel Perradin et Patrice Deguette une troisième co-associée : Emilie Bonnin – vient d’achever son premier exercice fiscal sur un volume d’affaires de 100 K€ réalisés sur la base d’une vingtaine de clients. Elle vise 300 K€ et une cinquantaine de clients en année 2.