En septembre dernier, lassés par le rythme à leur goût trop soutenu des innovations de Docker qui entraînent des problèmes de stabilité de la base installée, et contrariés par l’intégration à Docker Engine de l’orchestrateur maison Swarm, qui menace la suprématie de Google Kubernetes, plusieurs membres de la communauté et non des moindres (Red Hat, Google, CoreOS, Huawei…) avaient fait part de leur mécontentement. L’idée d’un fork du produit avait alors germé. Conscient du risque, l’éditeur franco-américain avait annoncé au mois de décembre qu’il allait extraire son runtime Containerd de Docker Engine et le céder à un nouveau projet communautaire open source. Les fournisseurs de clouds Alibaba, Amazon Web Services, Google, IBM et Microsoft avaient aussitôt fait savoir qu’ils participeraient au projet.

Près de trois mois après on connaît enfin le nom du bénéficiaire. Il s’agit de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Portée par la fondation Linux, elle regroupe un peu plus de 70 membres parmi lesquels Cisco, CoreOs, Fujitsu, Google, Huawei, IBM, Intel, Joyent, Mesosphere, Red Hat, Samsung, NetApp, Apigee, Canonical, eBay, Juniper Network, Twitter, Nec ou encore VMware.

Selon sa charte, la CNCF assure l’intendance des projets, favorise la croissance et l’évolution de l’écosystème, assure la promotion des technologies et des applications (événements, marketing direct, formation, certifications…) et fait en sorte que la technologie soit accessible et fiable. Parmi les projets qu’elle soutient on trouve bien entendu Kubernetes mais aussi CoreDNS et l’outil de monitoring du cloud Prometheus.

« Nous pensons qu’offrir containerd à la CNCF va débloquer une toute nouvelle phase d’innovation et de croissance à travers l’ensemble de l’écosystème des conteneurs », indique le CEO de Docker Solomon Hykes sur le blog de la société. « Depuis l’annonce de décembre, nous avons concentré nos efforts sur l’identification du meilleur foyer pour containerd, et pour bâtir un consensus dans la communauté. »