DXC Technology : c’est sous cette raison sociale qu’opérera la société issue de la fusion de CSC et de l’activité Enterprise Services d’HPE, une fois l’opération finalisée, en principe le 3 avril prochain. La société fera alors son entrée au New York Stock Exchange sous le symbole DXC.

C’est l’actuel président et CEO de CSC, Mike Lawrie, qui dirigera l’entreprise, toujours en tant que président et CEO.

DXC totalisera plus de 5.900 clients répartis dans plus de 70 pays et compte réaliser un chiffre d’affaires annuel d’environ 26 milliards de dollars. Lors de l’annonce de la fusion en mai 2016, CSC et HPE Enterprise Services totalisaient 195.000 employés.

« La marque DXC Technology est bâtie sur de solides fondations que sont la confiance et la transformation, ainsi que sur la démarche continue d’aider les clients à prospérer par le changement. Nous voulons nous concentrer sur la production de plus de valeur pour nos clients, partenaires et actionnaires, tout en offrant des opportunités de croissance à nos salariés », affirme dans un communiqué Mike Lawrie.

« Pendant des décades, CSC et HPE ES ont relevé avec succès les défis de l’innovation, guidé les plus grandes entreprises et agences gouvernementales à travers plusieurs cycles de changement. Ensemble, en tant que DXC Technology, notre indépendance technologique, notre talent de haut niveau et notre écosystème de partenaires de premier plan offrira une vision du futur claire et confiante », explique dans le communiqué le directeur de la communication de CSC, Gary Stockman, lequel conservera ses fonctions chez DXC Technology.