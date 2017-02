Après quatre années de maturation de son offre, le spécialiste français de l’évaluation des services cloud estime que le moment est venu de se lancer à la conquête du marché américain. Mais quitte à se jeter dans le grand bain, autant apprendre à nager en intégrant un accélérateur de startups. Son dossier a été retenu avec onze autres startups parmi 400 candidats par The Refiners, l’accélérateur lancé l’année dernière par les français Carlos Diaz, Géraldine Le Meur et Pierre Gaubil avec l’appui de Bpifrance qui y a investi 2,4 M€. Installé dans la Silicon Valley, The Refiners s’adresse aux entreprises étrangères qui souhaitent attaquer le marché étasunien tout en gardant leur identité transfrontalière.

En échange d’une part de leur capital (3 à 7%), l’accélérateur leur propose un programme d’immersion de 90 jours visant à intégrer les codes du business à l’américaine. Pendant la durée du programme, les participants multiplient les rencontres, apprennent à présenter leur produit, à recruter, à lever des fonds… A l’issue des 90 jours, ils continuent à bénéficier d’un suivi. Pour Cloudscreener, dont les deux co-fondateurs Anthony Sollinger et Nicolas Drouet vont suivre ce programme à partir du 20 mars, c’est la formule idéale pour préparer le terrain en vue de la création d’un bureau permanent d’ici à la fin de l’année.

Cloudscreener, qui compte désormais six collaborateurs, a déjà levé un peu plus d’un million d’euros en deux fois et espère obtenir une nouvelle enveloppe de 4 à 5 M€ cette année pour financer son développement commercial et notamment son implantation aux USA. La société ne publie pas ses comptes mais déclare générer des revenus. Elle revendique notamment une dizaine de clients pour son offre Cloud Controler, lancée l’été dernier, qui permet de contrôler que son fournisseur Cloud tient bien ses engagements en matière de qualité de service. Et elle revendique plusieurs dizaines de clients de son offre Cloud Decision Engine qui permet de comparer les clouds des principaux fournisseurs du marché et d’établir des recommandations en fonction de son utilisation prévue.

La société vient de recruter son premier ingénieur commercial grand comptes et recherche actuellement un directeur commercial. L’équipe commerciale devrait continuer de s’étoffer cette année.