Attendue depuis longtemps, l’introduction en bourse de Cloudera est désormais dans les starting blocks. CRN met en effet en ligne une version non définitive du prospectus d’introduction en bourse de l’éditeur de distribution Hadoop préparée par Mogran Stanley, J.P. Morgan et Allen & Company. D’après nos confrères, l’IPO pourrait intervenir à la fin de ce mois ou au début du mois prochain. Selon le document, la société chercherait à lever 200 millions de dollars. Ce montant pourrait toutefois encore évoluer. Jusqu’à présent la presse technologique US évoquait plutôt la somme de 400 millions de dollars.

Le prospectus a toutefois le mérite de dévoiler les résultats 2016, clôturés le 31 janvier dernier, du spécialiste des solutions big data. Celui-ci a enregistré un chiffre d’affaires de 261,03 millions de dollars, contre 166,05 millions de dollars un an plus tôt. Les souscriptions contribuent à hauteur de 200,25 millions de dollars (77% du CA), les services pour 60,77 millions de dollars. La perte nette atteint 187,32 millions de dollars, contre 203,14 millions de dollars en 2016.

Toujours d’après le document, Cloudera compte 2.500 partenaires dans le monde, dont plusieurs centaines d’intégrateurs.

Depuis sa création en 2008, la société de Palo Alto a levé 670 millions de dollars. D’après le Wall Street Journal, sa valorisation est de 4,1 milliards de dollars. Un de ses principaux actionnaires est Intel, qui possédait au 31 janvier une participation de 21%. C’est également un important client qui a dépensé l’an dernier 15,8 millions de dollars en souscriptions et services. Les deux entreprises ont développé en commun Apache Spot, un outil s’appuyant sur Hadoop et Spark pour combiner l’analyse des big data et l’apprentissage machine dans la détection des menaces avancées. Apache Spot a été donné à la Fondation Apache en septembre dernier.

Rappelons que MapR prépare également une IPO. Selon la presse technologique US, le concurrent de Cloudera espère quant à lui lever entre 150 et 200 millions de dollars.