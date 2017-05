Attendue depuis longtemps, l’introduction en bourse de Cloudera a eu lieu la semaine dernière. Le spécialiste du data management a finalement fixé le prix d’introduction à 15 dollars ce qui lui a permis de lever 225 millions de dollars et valorise la société à environ 1,9 milliard de dollars. Le prix d’introduction est nettement supérieur à la fourchette de 12 à 14 dollars envisagée jusqu’à très récemment. C’est toutefois bien moins que les 30,92 dollars payés par Intel lorsque le fondeur a injecté 740 millions de dollars en 2014. La société était alors valorisée 4,1 milliards de dollars. Intel est d’ailleurs le plus acquéreur de titres de l’opération. Il souhaite en effet préserver son statut de premier actionnaire de l’éditeur Hadoop dont il détient 19,4%. Les deux entreprises ont développé en commun Apache Spot, un outil s’appuyant sur Hadoop et Spark pour combiner l’analyse des big data et l’apprentissage machine dans la détection des menaces avancées. Apache Spot a été donné à la Fondation Apache en septembre dernier.

Au cours de son dernier exercice, Cloudera a enregistré un chiffre d’affaires de 261,03 millions de dollars, contre 166,05 millions de dollars un an plus tôt, et une perte nette de 187,32 millions de dollars, contre 203,14 millions de dollars en 2015.

L’éditeur est le second supporter d’Hadoop a entrer en bourse après Horonworks, présent à Wall Street depuis décembre 2014. Le troisième mousquetaire MapR devrait suivre bientôt si l’on en croit la presse américaine. Valorisé aux environs de 500 millions de dollars, l’éditeur de San Jose espère ainsi lever entre 150 et 200 millions de dollars.

Cloudera est désormais coté sur le New York Stock Exchange sous le symbole CLDR. A l’ouverture de Wall Street le titre cotait 18,37 dollars.