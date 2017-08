Présent en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, le site Joblift rassemble dans chaque pays toutes les offres d’emploi provenant de journaux, d’annonces et d’entreprises. Alors qu’une étude d’IDC prédit une augmentation de 21% des investissements des entreprises dans le cloud, il a voulu savoir si l’Hexagone s’inscrivait dans cette tendance. L’étude des offres d’emploi pour experts en cloud computing (dont les SaaS, IaaS, PaaS) publiées au cours des deux dernières années a permis de répondre à cette question. Avec une progression de 11%, soit 10.290 offres depuis août 2015, le nuage est assurément le domaine IT connaissant la plus forte augmentation. Un taux à comparer à celui de l’ensemble du secteur IT (+5%), pourtant considéré comme très dynamique.

Le SaaS représente 83% des offres, suivi du PaaS (11%) et de l’IaaS (6%). Les spécialistes les plus convoités (36%) sont ingénieurs systèmes, devant les développeurs cloud (21%) et les ingénieurs commerciaux (15%). Avec 37% de l’ensemble des offres, les PME recrutent le plus, suivies des entreprises de tailles intermédiaires (35% des offres) et des grandes entreprises (27% des annonces). En revanche, les offres de ces dernières sont en forte augmentation (+ 7% par mois depuis août 2015), contre + 2% pour les PME et + 1% pour les ETI.

Malgré l’importance des risques encourus par les entreprises en matière de cybersécurité, cet aspect n’est que peu présent dans les offres d’emplois s’étonne Joblift. Il n’est en effet cité que dans 25% d’entre elles. Cela dit, il n’est mentionné que dans un plus de 1% des annonces aux Pays-Bas et dans un peu moins de 5% des offres chez nos voisins d’outre-Rhin.

Autre constatation : les postes consacrés au nuage semblent difficiles à pourvoir malgré une offre importante. En effet, les demandes de spécialistes du cloud restent actives pendant une durée médiane de 30 jours, contre 28 jours pour les postes de spécialistes Big Data ou internet des objets, et 27 jours pour l’ensemble du secteur IT.