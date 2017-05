Basé à Boston, Cloud Spectator est un cabinet américain spécialisé dans l’étude comparative d’offres cloud. Il a récemment publié son Top 10 annuel des fournisseurs de cloud public Infrastructure-as-aService (IaaS) offrant le meilleur rapport performance/prix. Une note de valeur (CloudSpecs Value Score) est ainsi déterminée pour chaque fournisseur : elle passe au crible la performance et la stabilité des CPU, du stockage en mode bloc et de la mémoire pour 4 tailles de serveurs virtuels, permettant de mesurer la valeur réelle de l’instance pour l’utilisateur.

OVH arrive en tête du classement européen et au second rang en Amérique du Nord. Le cloud public de l’hébergeur français dame ainsi le pion aux grands noms du cloud américain que sont Rackspace, Google, Microsoft Azure, Digital Ocean ou AWS.