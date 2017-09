Vingt-neuf pour cent des entreprises françaises de plus de 50 salariés qui ont basculé vers le cloud expriment une certaine résistance envers la technologie et se concentrent actuellement sur des projets pilotes révèle une étude d’IDC sur le niveau de maturité cloud des sociétés de l’Hexagone réalisée au mois de juillet. Un petit 4% des sondés en sont encore aux premiers stades de la réflexion. Reste donc 67% d’entreprises installées à des niveaux divers dans le nuage. Il y a tout d’abord les « explorateurs » (30% des entreprises sondées) qui basculent leurs applications vers le cloud selon les besoins des métiers, on trouve ensuite les utilisateurs cloud (15%) qui se contentent des best practices dans le cloud (15%) et les transformateurs cloud (16%) qui se distinguent par une utilisation étendue du cloud. Le dernier échantillon (7% des sondés) est constitué des disrupteurs cloud, dont la stratégie est axée en priorité sur le cloud.

Même si passer d’un stade à l’autre est considéré comme un défi par les entreprises interrogées, 65% d’entre elles prévoient d’améliorer leur maturité en termes de cloud.

Le cabinet s’est aussi attaché à relever les préoccupations majeures des entreprises lors de leur évolution dans le cloud, en distinguant cloud privé et cloud public. Dans les deux cas, les responsables interrogés citent – ce qui est loin d’être une surprise – la sécurité et la pénurie de compétences. Si l’on s’en tient au cloud public, une autre préoccupation majeure concerne le réseau (latence, fiabilité, bande passante). Enfin, la trop grande dépendance vis-à-vis du fournisseur de services apparaît en tête des préoccupations concernant le cloud privé.

Parmi les avantages retirés du cloud, les entreprises citent volontiers une exploitation des applications d’entreprises (ERP, CRM…) plus facile (création de nouvelles fonctionnalités spécifiques, facilité de gestion et de support, facilité d’intégration avec le système informatique existant).