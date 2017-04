Google commence à prendre conscience que s’il veut être pris plus au sérieux par les entreprises en tant fournisseur de services cloud, il doit faire évoluer ses relations avec les partenaires. Lors de sa conférence Cloud Next 2017 qui s’est déroulée du 8 au 10 mars à San Francisco, Google a ainsi annoncé des évolutions significatives de son programme partenaires destinées à améliorer sa compatibilité avec l’écosystème IT.

L’idée est de fournir aux partenaires une approche unifiée vers le Cloud Google en basculant vers un « programme orienté solutions conçu pour reconnaître et récompenser les partenaires capables de vendre la pile complète Google et non plus seulement une série de produits déconnectés les uns des autres », a déclaré à nos confrères de CRN Bertrand Yansouni, le nouveau vice-président en charge des partenaires et des alliances de Google Cloud.

Autre initiative : Google a revu le modèle de rémunération de ses commerciaux direct pour qu’ils ne soient pas pénalisés lorsque ce sont des partenaires qui signent des affaires. Bertrand Yansouni a également annoncé de nouveaux investissements autour de la montée en compétences des partenaires – notamment une équipe d’ingénierie partenaires, des programmes de spécialisation, des certifications revues – qui devraient permettre de remédier aux situations ou aucun partenaire identifié semblait avoir les expertises pour traiter une affaire. Enfin, le patron du channel Google a laissé entendre que d’autres initiatives allant dans ce sens suivraient dans le courant de l’année.