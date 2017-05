Voilà une étude dont les résultats confirment ce qu’avaient déjà constaté RightScale et SumoLogic qui, le premier en février, le second en avril, avaient mené l’enquête auprès des entreprises : le cloud Azure progresse bien plus rapidement que celui d’AWS.

Dans son dernier rapport, Canalys indique que dans un marché des infrastructures cloud dont la croissance annuelle a atteint 42% au premier trimestre pour atteindre 11,4 milliards de dollars, le cloud de Microsoft affiche une croissance de 93%, bien loin devant celles de Google (+74%), d’AWS (+43%) et d’IBM (+38%).

Cela n’empêche toutefois pas le cloud d’Amazon de rester maître du jeu avec une part de marché de 31%, soit plus du double de celle d’Azure.

Les analystes de Canalys ont par ailleurs constaté au cours de leur enquête que dans un marché aussi concurrentiel, les fournisseurs de cloud comptaient de plus en plus sur le channel pour étendre leur part de marché, particulièrement auprès des PME. « Le channel est devenu indispensable pour gagner. Les principaux fournisseurs de cloud se concentrent sur le développement du channel », indique Jordan De Leon, Senior Analyst chez Canalys. C’est, selon le cabinet, tout particulièrement le cas d’AWS qui déploie son programme partenaires afin de gagner des clients mondiaux clés. Quant à la croissance d’Azure, elle s’appuie sur une clientèle importante qu’il suffit de convertir au cloud. Opération facilitée dans la mesure où de plus en plus de fournisseurs IT font appel à Azure Stack pour proposer des offres hybrides. Google a de son côté repensé son programmes partenaires pour rattraper les deux premiers de la classe. « Google a fait des progrès en vue de répondre aux critères des grandes entreprises en matière de technologie et de fonctionnalités. Pour rivaliser avec ses concurrents, il lui faut démontrer qu’il est prêt à affronter ce marché, et renforcer sa crédibilité. Pour cela, il a besoin de poursuivre ses investissements aussi bien dans la technologie que dans le go-to-market, et continuer à gagner des clients de tout premier plan », explique Jordan De Leon.