Microsoft est sur un nuage. Le cloud a fait bondir ses résultats trimestriels. « L’innovation délivrée à travers nos plateformes cloud a généré de solides résultats ce trimestre », se félicite Satya Nadella dans un communiqué. « Les clients se tournent vers Microsoft et vers notre prospère écosystème de partenaires pour accélérer leur transformation numérique et pour débloquer de nouvelles opportunités dans cette période de cloud intelligent et de périphérie intelligente. »

Au cours du trimestre, le quatrième de son exercice 2017 décalé, le géant de Redmond a enregistré un chiffre d’affaires de 23,32 milliards de dollars, en hausse de 13% sur un an. Le bénéfice GAAP fait quant à lui plus que doubler (+109%) pour atteindre 6,51 milliards de dollars. La division Intelligent Cloud a rapporté 7,4 milliards de dollars (+11%), tirée par Azure dont le chiffre d’affaires a bondi de 97%. Toutes les lignes de produit voient leur chiffre d’affaires progresser, à l’exception des services aux entreprises (-3%), de Surface (-2%) et de la Xbox (-29%), ce qui n’empêche pas les revenus du gaming de progresser globalement de 3%. Les revenus provenant des smartphones ont baissé de 361 millions de dollars. Microsoft a, rappelons-le, entériné son échec dans ce secteur en sacrifiant Windows Phone. Concernant Office, les ventes aux particuliers ont vu leur chiffre d’affaires trimestriel croître de 13% et le nombre d’utilisateurs d’Office 365 atteindre 27 millions, alors que, toujours grâce à Office 365 (+43%), les ventes aux entreprises ont progressé de 5%.

Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires grimpe de 5,4% à 89,95 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net bondit de 26,2% à 21,20 milliards de dollars.