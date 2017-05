Le cloud est deux fois plus cher que l’informatique sur site. C’est ce qu’a expliqué Michael Dell lors de la keynote d’ouverture de Dell EMC World à Las Vegas, rapportent nos confrères de Channelnomics. Le CEO de Dell Technologies a mis en avant l’importance d’un monde multicloud, toutes les formes de cloud ayant selon lui leurs avantages et leurs applications spécifiques. Les clients qui se limitent à un seul modèle – particulièrement le cloud public – s’entravent eux-mêmes a-t-il ajouté. « Si vous n’avez qu’une seule stratégie axée sur le cloud public vous constaterez à long terme que vous n’êtes pas compétitifs. Les offres on-premise ont des capacités d’automatisation incomparables. Beaucoup de clients nous ont déjà expliqué que le cloud public est deux fois plus cher que l’on-premise. »

Dell ne minimise toutefois pas l’importance du cloud. Intervenant après Michael Dell, le président de Dell EMC, David Goulden, a d’ailleurs expliqué que sa société proposait des applications fondamentales que beaucoup de clients considéraient comme non transposables dans le cloud.

Le directeur marketing de Dell Technologies, Jeremy Burton, a quant à lui inauguré le deuxième jour de la manifestation avec un coup de projecteur sur la manière dont son groupe entrevoyait l’évolution du PC au cours des prochaines années. « Le PC est pile au centre de ce qui se passe dans le monde. La réalité augmentée et la réalité virtuelle sont des technologies désormais à leur point de bascule. D’ici 2025 ils pèseront 45 milliards de chiffre d’affaires annuel sur le marché du hardware et 35 milliards de dollars sur celui du logiciel. »

Ces dires ont été appuyés par Brian Mullins le CEO de Daqri, un spécialiste de la réalité augmentée partenaire de Dell. Ce dernier a notamment expliqué comment la technologie pouvait être utilisée sur des terminaux mobiles durcis. Il a donné comme exemple l’industrie de la construction qui dispose déjà de cas d’utilisation concrets. Jeremy Burton a indiqué que Dell souhaitait étendre ce type de partenariat à d’autres acteurs de la réalité/virtualité augmentée et qu’un programme spécifique allait être mis en place.

Le responsable marketing a également présenté quelques technologies qui seront bientôt mises sur le marché. Les participants ont ainsi pu découvrir ou redécouvrir le Latitude 7285, le premier portable 2-en-1 à chargement sans fil, ainsi que le Canvas, un écran 27 pouces doté d’un stylet et de petits objets baptisé totems que l’on pose sur l’écran pour réaliser certaines opérations. Deux produits qui ont déjà été dévoilés au CES de Las Vegas au mois de janvier. Dell a par ailleurs annoncé l’intégration de la solution de gestion AirWatch de VMware dans des terminaux professionnels ainsi que le lancement cette année d’une offre PC-as-a-Service. « Disons-le franchement : le PC reste au centre de notre activité et de notre stratégie. C’est ainsi que les choses se passent », a encore précisé Jeremy Burton.