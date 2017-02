Läkarhuset Odenplan est le plus grand établissement de santé privé suédois. Il regroupe actuellement 20 cliniques et cabinets médicaux. Le défi consistait à remplacer la solution d’alarme incendie existante, qui n’était audible qu’au rez-de-chaussée du bâtiment. Les 13 étages n’entendaient jamais l’alerte, ce qui constituait une source de confusion pour les patients et le personnel de la clinique.

La solution OpenTouch® Notification Service a été mise en œuvre afin que l’ensemble de l’établissement puisse être alerté et soit en mesure de suivre les procédures de sécurité incendie appropriées. En cas d’alarme incendie, des notifications sous forme de messages texte et vocaux sont transmises aux terminaux de bureau, aux combinés DECT et aux smartphones. Cette solution simple et économique améliore la sécurité de l’ensemble du personnel et des patients.

« Grâce à cette nouvelle solution de notification, nous sommes désormais en conformité avec les recommandations gouvernementales en matière de sécurité incendie.» Ingvar Wiklader, Responsable Télécommunication, Läkarhuset Odenplan.