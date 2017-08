C’est The VarGuy qui rapporte l’information. Michael Dell s’affirme plus que jamais satisfait de la fusion réalisée l’an dernier entre Dell et EMC, une opération très payante selon lui. Il estime en effet que les entreprises cherchent désormais à s’approvisionner en matériel IT auprès d’un nombre réduit de fournisseurs. « Une des choses que nous avons observées avec cette fusion est que les clients ne souhaitent pas s’adresser à plus de partenaires, mais qu’ils souhaitent au contraire moins de partenaires », a-t-il expliqué à Bloomberg TV, à l’occasion de VMworld. « Nous avons constaté une formidable réaction : des synergies de revenus plus importantes que ce que nous envisagions, qui se sont produites plus rapidement que prévu. » « Dell, EMC et VMware vont de pair comme du beurre de cacahuètes et le chocolat », a-t-il ajouté, faisant ainsi probablement référence à certaines friandises considérées comme un des sommets de la gastronomie américaine.