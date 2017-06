Entamée en avril 2012 avec le rachat de Typhon la campagne d’acquisition de Claranet s’est poursuivie avec Grita, Morea, Aspaway, Runiso, Diademys et Ardenta. Elle n’est pas prête de s’arrêter si l’on en croit l’hébergeur britannique qui annonce un refinancement de sa dette (réalisé par ABN AMRO, Bank of Ireland, HSBC, Natixis, Partners Group, The Royal Bank of Scotland, Société Générale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation), une facilité d’acquisition de 80 millions de livres (93 millions d’euros) ainsi que l’entrée à son capital de nouveaux actionnaires minoritaires dont le Londonien Tikehau Capital. « Nous sommes ravis que la société de gestion d’actifs et d’investissement Tikehau Capital, ait acquis une participation minoritaire dans le groupe Claranet. Avec ce refinancement, nous sommes encore mieux positionnés pour saisir les opportunités et relever les défis de notre secteur en pleine mutation. Nous estimons que le marché des services managés en Europe va se consolider dans les 24 prochains mois. Notre implantation renforcée dans l’ensemble des principaux marchés de l’ouest de l’Europe, nous permet de tirer parti de cette opportunité, toujours dans la même optique : Aider nos clients à faire des choses incroyables », commente dans un communiqué le fondateur et CEO du groupe, Charles Nasser.

En attendant, trois nouvelles sociétés sont tombées dans l’escarcelle de Claranet : Oxalide en France, Sec-1 au Royaume-Uni et Iten Solutions au Portugal. Ces opérations devraient augmenter le chiffre d’affaires de 40% et le porter à 360 millions d’euros. Ainsi élargi, le groupe Claranet compte plus de 1.800 employés et revendique 6.500 clients, avec une présence dans huit pays et sur deux continents (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pays-Bas et Brésil).

En France, l’acquisition d’Oxalide, spécialiste DevOps et Cloud, basé à Paris va renforcer le positionnement de Claranet sur le marché français de l’infogérance des applications web critiques. Créé en 2003, la société réalise un chiffre d’affaires de 17.,5 millions d’euros et compte environ 95 collaborateurs pour 300 clients. Ses fondateurs et dirigeants, Maxime Kurkdjian et Sébastien Lucas, rejoignent l’hébergeur britannique.

Au Royaume Uni, Sec-1, basé à Leeds, est un prestataire de sécurité qui propose des tests d’intrusion, des audits de vulnérabilité ainsi que des services de protection et de formation. Il réalise un chiffre d’affaires de 6 millions de livres (7 millions d’euros) et compte environ 60 collaborateurs. Les fondateurs de Sec-1, Matt Hawnt et Gary O’Leary-Steele, vont accompagner le développement de l’activité Sécurité de Claranet au Royaume-Uni et dans le reste du groupe.

Née en 2013 du rapprochement de deux sociétés portugaises actives dans le secteur des TIC, plus particulièrement dans le domaine de l’infogérance, Iten Solutions compte 360 collaborateurs pour un revenu annuel de 80 millions d’euros.

« La croissance organique de Claranet, ainsi que les diverses acquisitions, nous ont permis d’atteindre un positionnement significatif sur le marché européen des services IT. Nous espérons être ainsi plus compétitifs que nombre de nos concurrents sur la même région », indique Charles Nasser. « Ces dernières acquisitions marquent un tournant dans l’histoire de Claranet, confirmant notre position de leader en France et au Portugal, et renforçant notre portefeuille d’offres en matière de sécurité et de gestion des applications au bénéfice de nos clients. »