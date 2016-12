Claranet a fait l’acquisition du fournisseur brésilien de services cloud CredibiliT Tecnologia ce qui donne au MSP accès à une nouvelle région à fort potentiel de croissance.

CredibiliT a été créé en 2009 et a rapidement mis en œuvre une stratégie d’adoption globale de clouds publics, devenant ainsi un acteur cloud reconnu au Brésil, l’un des deux seuls fournisseurs à bénéficier du statut AWS Premier Consulting Partner sur la région. CredibiliT a aussi récemment créé une « Practice Azure » et a atteint rapidement la compétence Silver Cloud Platform. Grâce à son approche multi-cloud, CredibiliT s’est positionné comme le fournisseur de services cloud de référence pour les clients souhaitant créer de nouvelles applications ou migrer vers Amazon Web Services ou Microsoft Azure. Ces deux fournisseurs de cloud public disposent de centres de données dans la région de São Paulo, d’où ils servent l’Amérique latine.

Basée à São Paulo, CredibiliT réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 8 millions d’euros, emploie 40 personnes et compte 100 clients issus de divers secteurs parmi lesquels Pepsico, Webmotors, Smiles, Editora Abril et TV Globo.

Daniel Galante (PDG) et André Guerra (CFO), tous deux fondateurs de CredibiliT, intégreront l’équipe de direction de Claranet au Brésil. Le groupe prévoit de renforcer son expansion sur le marché brésilien grâce à un portefeuille de services étendu, accélérant la croissance dans la région.

« Cette acquisition nous offre la possibilité de devenir le leader des fournisseurs de services cloud au Brésil, marché particulièrement dynamique et en forte croissance. Nous avons déjà depuis de nombreuses années des plateformes d’exploitation pour nos clients à travers le monde, mais il s’agit de notre première acquisition en dehors de l’Europe. La complémentarité de CredibiliT et de Claranet, qui possédait déjà les plus hauts niveaux de compétence à la fois chez AWS et Azure, renforcera notre compétitivité sur le marché brésilien et établira de nouveaux relais de croissance. », déclare dans un communiqué Charles Nasser, fondateur et PDG du groupe Claranet.