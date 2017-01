Renforçant ainsi encore un peu plus ses liens avec Microsoft, Citrix a profité de son Summit qui se déroule à Anaheim en Californie pour présenter XenDesktop Essentials, sa nouvelle machine virtuelle Windows 10 destinée au cloud public Microsoft Azure. Il a profité de l’occasion pour annoncer l’arrivée prochaine de XenApp Essentials, une application « as a service » destinée à remplacer Azure RemoteApp.

Les deux solutions ont été développées conjointement par les deux sociétés dans le cadre de l’extension de leur partenariat, extension annoncée au cours de la conférence Synergy 2016 de Citrix.

XenDesktop Essentials permet aux entreprises de provisionner des instances virtuelles Windows 10 en utilisant leurs licences logicielles actuelles. De son côté, XenApp Essentials offrira à ces mêmes entreprises la possibilité de déployer sur Azure des images de Windows 10 Enterprise.

« Les organisations cherchent une manière simple de déployer des machines virtuelles dans le cloud Microsoft Azure », a expliqué devant nos confrères de RCPmag Calvin Hsu, vice-président marketing produit de Citrix. « Les clients Microsoft qui ont des licences Windows 10 Enterprise basées sur le nombre d’utilisateurs auront la possibilité de gérer leurs images Windows 10 sur Azure au travers de notre solution XenDesktop VDI. Lorsque XenDesktop Essentials sera prêt et fonctionnera, le service pourra être géré par le cloud Citrix. »

Toujours dans le cadre de l’extension de leur partenariat, Citrix et Microsoft vont mettre en place un nouveau canal de distribution de desktops et d’applications Windows, y compris Skype for Business, Office 365 et la suite EMS (Enterprise Mobility + Security, Intune inclus), au travers du Citrix Workspace Cloud. Précisons que la plateforme digitale de l’éditeur utilise Azure. Tous ces services seront proposés via XenApp Essentials par les fournisseurs de services partenaires. La firme de Fort Lauderdale a par ailleurs l’intention d’intégrer EMS avec NetScaler ADC, son contrôleur de mise à disposition d’applications et de répartition des charges.

Citrix a par ailleurs présenté Ready HCI Workspace Appliance, un logiciel de virtualisation de l’espace de travail qui sera pré-installé sur certains systèmes hyperconvergés. Les deux premiers partenaires à prendre pied dans le programme sont HPE et Atlantis. L’appliance Edgeline Converged EL4000 Edge System d’HPE intègrera en effet, outre XenApp et XenDesktop, l’offre SDS (Software Defined Storage) USX d’Atlantis.

Enfin, le pionnier de la virtualisation a annoncé l’acquisition d’Unidesk, un éditeur américain à l’origine d’une solution de superposition d’applications Windows (y compris le système d’exploitation) prenant en compte l’ensemble des paramètres utilisateur. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été précisées. Citrix a indiqué que l’offre Unidesk continuera à être commercialisée indépendamment, notamment pour les clients utilisant VMware Horizon.