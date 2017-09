Afin de renforcer sa présence mondiale et de répondre aux besoins et à la volonté des entreprises qui opèrent sur le territoire européen, Citrix annonce, sans plus de précisions, la localisation de son offre Citrix Cloud dans l’Union européenne. Disponible aux USA depuis son origine, la plateforme de gestion dans le cloud est, selon la firme de Fort Lauderdale, largement aujourd’hui utilisée par des clients basés en Europe, que ce soit des entreprises clientes qui basculent vers le cloud ou bien de nouveaux clients qui font le choix de Citrix Cloud.

Avec l’addition de la zone Europe, l’offre Citrix Cloud comporte dorénavant :

2 régions Citrix Cloud à l’échelle mondiale

4 langues prise en charge pour l’interface utilisateur (anglais, français, allemand et espagnol)

19 zones de stockage ShareFile (Storage Zones)

7 régions pour les services XenMobile

14 points de présence pour NetScaler Gateway

Quelle que soit la région choisie par l’utilisateur, les données stockées restent sous le contrôle entier du client. L’éditeur n’a en effet pas la possibilité d’y accéder, ni même de les déplacer entre les régions/zones. Ce niveau de sécurité supplémentaire est considéré comme la clef de voute de la protection des données dans l’architecture Citrix.

Les services sont accessibles depuis les gestionnaires de compte Citrix, Citrix Solutions Advisors et Citrix Service Providers. En parallèle, l’éditeur continue de fournir un suivi 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 jours par an.