Cisco va supprimer 310 emplois à son siège de San Jose révèle Bloomberg. Ces suppressions de postes concerneraient exclusivement les divisions hardware, l’équipementier se tournant désormais vers les logiciels et services. D’après nos confrères, Cisco emploie plus de 73.000 personnes dans le monde. « Cisco évalue régulièrement ses activités et réalise les changements nécessaires dans la gestion de son portefeuille de produits afin d’offrir le plus de valeur à ses clients et actionnaires », a fait savoir l’entreprise dans un communiqué transmis au site d’actualités économiques. « Par conséquent, cela peut conduire à la réorganisation de certains secteurs afin de pouvoir réinvestir dans d’autres tels que la sécurité, les datacenters, le cloud et les réseaux. »