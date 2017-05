Cisco vient d’annoncer l’acquisition de Viptela, une startup spécialisée dans la virtualisation du réseau. L’équipementier dépensera pour cela 610 millions de dollars en numéraire et en actions.

Basée à San Jose, Viptela a levé plus de 100 millions de dollars depuis sa création en 2012 auprès de fonds d’investissement parmi lesquels Sequoia Capital, Redline Capital ou Northgate Capital.

La société, qui emploie environ 170 personnes, fournit entre autres une technologie SD-WAN dans le cloud qui virtualise les infrastructures WAN. Elle permet aux clients de bâtir des WAN économiques et agnostiques en matière de transport (MPLS, large bande, cellulaire, satellite…).

Viptela compte des acteurs comme Palo Alto Networks, CA Technologies, EMC, VMware ou AWS parmi ses partenaires.

La start-up revendique plusieurs milliers de sites déployés par plus de 25 entreprises du Fortune 500. Verizon et Singtel utilisent sa technologie pour offrir des services de SD-WAN. Plus de 15.000 de ses routeurs vEdge SD-WAN seraient opérationnels dans le monde entier.

« Rassemblés, Cisco et Viptela permettront d’offrir des solutions SD-WAN de prochaine génération pour mieux répondre à l’ensemble des besoins des clients et d’accélérer la transition de Cisco vers un business model récurrent basé sur les logiciels. Viptela rejoindra l’équipe Enterprise Routing au sein du Cisco Networking & Security Group dirigé par le senior vice-président et directeur général David Goeckeler », explique sur son blog le responsable des fusions et acquisitions de Cisco, Rob Salvagno.

Viptela a été fondée par Amir Khan et Khalid Raza, deux vétérans de Cisco. L’entreprise est dirigée par l’ancien CEO de VCE et ex-Cisco, Praveen Akkiraju.