Cisco, qui a annoncé en août dernier la suppression de 5.500 emplois va charger la barque avec 1.100 départs supplémentaires pour un coût additionnel de 150 millions de dollars. Les raisons de cette nouvelle coupe ? L’équipementier se prépare à aligner un septième trimestre consécutif de baisse de son chiffre d’affaires. Il prévoit en effet pour le trimestre en cours (le quatrième de son exercice 2017 décalé) une baisse de revenus de l’ordre de 4 à 6% comparé à l’an dernier, soit un chiffre d’affaires compris entre 11,88 et 12,13 milliards de dollars. Les analystes tablaient quant à eux sur 12,51 milliards de dollars. La firme de San Jose souffre de la désaffection des clients pour ses équipements historiques, notamment les routeurs, désaffection imputable en partie à la forte concurrence d’un Huawei ou d’un Juniper Networks. C’est pourquoi les suppressions d’emplois s’accompagnent d’une marche forcée vers les cieux plus cléments qu’offrent les réseaux virtualisés, la sécurité, l’internet des objets etc.

Après avoir annoncé ce mois-ci les rachats de Viptela (SD WAN), Advanced Analytics (analytique) et de MindMeld (AI), la société envisage d’ailleurs d’autres acquisitions a laissé entendre son CEO Chuck Robbins lors de la présentation des résultats du troisième trimestre aux analystes.

Avec une baisse du chiffre d’affaires de 1%, qui s’établit ainsi à 11,91 milliards de dollars, ledit troisième trimestre se présente comme une accalmie si l’on se réfère aux périodes précédentes. D’autant que le bénéfice net GAAP grimpe de 7% pour atteindre 2,5 milliards de dollars, pour un bénéfice par action dilué de 0,50 dollar.

Les revenus des produits sont stables, en revanche ceux provenant des services reculent de 2%.

Par secteur d’activité, le sans-fil et la sécurité grimpent de respectivement 13 et 9%. Les ventes de commutateurs progressent de 2% tandis que les livraisons de routeurs reculent d’autant. Les solutions de collaboration (-4%), les offres pour datacenter (-5%) et la vidéo à destination des fournisseurs (-30%), enregistrent toutes des baisses.

Sur un plan géographique, la région Amériques ainsi que la zone EMEA affichent des résultats stables, tandis que la région Asie/Pacifique/Japon/Chine enregistre une baisse de ses revenus de 2%.

Au cours du trimestre, les opérations ont généré un flux de trésorerie de 3,4 milliards de dollars. C’est 10% de mieux qu’il y a un an.

Au 29 avril, Cisco disposait de 68 milliards de dollars en numéraire, équivalents numéraire et investissements.