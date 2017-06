Cisco a présenté mardi ce qu’il appelle « le réseau de demain », fondé sur l’intuition. L’équipementier le présente comme « un système intuitif qui anticipe les actions, bloque les menaces et continue d’évoluer et d’apprendre seul afin de répondre à des défis réputés insolvables ». Ce réseau s’appuie sur DNA (Digital Network Architecture) une architecture qui regroupe des matériels et des logiciels innovants ainsi qu’un portefeuille de services spécifiques Tous ces éléments sont regroupés dans DNA Center, un tableau de bord centralisé, qualifié lui aussi d’intuitif intuitif, qui englobe conception, dimensionnement, politique et assurance.

Côté matériel, Cisco introduit Catalist 9000, une nouvelle famille de commutateurs conçue dès le départ pour tenir compte des demandes relatives à la mobilité, au cloud, à l’Internet des objets et à la sécurité. Axée sur la sécurité, la configuration et la performance, elle s’appuie sur ASIC et IOS EX, un système d’exploitation ouvert, programmable et modulable. Les clients qui achètent ces commutateurs disposent d’un accès par abonnement aux capacités logicielles DNA, via les suites logicielles Cisco ONE, ou en composantes à la carte.

Pour répondre aux nouvelles menaces de sécurité que sont notamment les attaques chiffrées, la firme de San Jose propose Encrypted Traffic Analytics. S’appuyant sur la cyber-veille de l’équipe Talos et sur le machine learning pour analyser les schémas de trafic de métadonnées, le réseau identifie l’empreinte digitale des menaces connues, même en trafic chiffré, sans déchiffrer le contenu ni compromettre la confidentialité des données. Cisco annonce un taux d’identification des menaces en trafic chiffré pouvant atteindre 99 %, et moins de 0,01 % de faux positifs.

De son côté, la plateforme analytique Network Data Platform and Assurance permet de catégoriser et combiner des volumes considérables de données en s’appuyant sur l’apprentissage automatique afin de transformer cette data en données d’analytique prédictive, en opportunités business et perspectives exploitables. Ces dernières sont accessibles depuis un DNA Center Assurance.

Pour aider les clients à adopter le réseau intuitif, l’équipementier a développé un nouveau portefeuille de services techniques, de conseil, de mise en œuvre et d’optimisation. Baptisée DNA Services, cette offre peut être revendue par les partenaires.

Cisco lance par ailleurs un DevNet DNA Developer Center, doté de ressources destinées à aider les développeurs et les professionnels IT à créer des applications réseau et à les intégrer dans leurs systèmes et flux IT.

Selon l’équipementier, le réseau intuitif a été testé avec succès un peu partout dans le monde par 75 entreprises et organisations parmi lesquelles la NASA, Wipro, Royal Caribbean Cruises, la branche informations des chemins de fer allemands (DB Systel) ou encore le CHU de Louvain en Belgique.

L’ensemble de l’offre sera disponible au cours de l’été.