Microsoft ajoute Cisco à la liste des partenaires Microsoft Azure Stack, qui compte déjà HPE, Dell EMC et Lenovo. L’équipementier de San José va en effet proposer Cisco Integrated System for Microsoft Azure Stack, une appliance intégrant la pile logicielle hyperconvergée de Microsoft à son infrastructure UCS.

Annoncée pour le troisième trimestre, elle associe des services PaaS et SaaS, des commutateurs réseaux haute-performance, la solution Cisco Virtual Card Interface optimisée pour Azure Stack., une interface de gestion développée conjointement par Cisco et Microsoft, des modèles permettant de gérer des environnements multiutilisateurs. Selon le site Redmond Channel Partner, la solution intègrera également la suite Cisco One Enterprise Cloud, qui permet d’automatiser le déploiement et la gestion des applications, proposée avec une vingtaine de plateformes de cloud hybride.

On notera que cette annonce intervient alors que Cisco abandonne le mois prochain sa plateforme InterCloud Service.