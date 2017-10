Cisco va céder Information Server à Tibco Software. L’éditeur de solutions d’intégration, d’API management et d’analytique va en effet acquérir l’activité Data Virtualization de l’équipementier (anciennement Composite Software) qui inclut la solution de gestion de la virtualisation des données. Les conditions financières de l’opération ne sont pas précisées. Celle-ci devrait être finalisée dans les prochaines semaines.

Ce rachat permet à Tibco Software de renforcer son portefeuille de produits d’analytique. « La virtualisation des données aide nos clients à chercher et analyser les données dont ils ont besoin en temps et en heure plutôt qu’en mois afin qu’ils puissent rapidement y acquérir des connaissances et prendre les décisions en conséquence », commente dans un communiqué Mark Palmer, vice-président en charge de l’analytique chez Tibco. « La nouvelle génération de business intelligence nécessite que l’on utilise davantage l’analytique que simplement mettre des données dans un graphique. La virtualisation des données est un complément clé pour permettre aux analystes de l’entreprise, aux data scientists ainsi qu’aux applications automatisées analysant les flux de données d’accéder aux bonnes données, au bon moment. »

Cisco a racheté Composite Software en juillet 2013 pour 180 millions de dollars.