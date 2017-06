Tim Cook a fait une apparition surprise à Cisco Live, qui se déroule en ce moment à Las Vegas. Le CEO d’Apple a ainsi voulu marquer l’importance qu’il attachait à l’accord de partenariat signé voici bientôt deux ans entre les deux entreprises.

Cet accord sera d’ailleurs renforcé, notamment pour mieux prendre en compte la sécurité, a expliqué le CEO de Cisco, Chuck Robbins. L’équipementier va ainsi lancer à la rentrée un Cisco Security Connector qui rassemble deux applications existantes : Cisco Umbrella et Cisco Clarity. Ce connecteur permettra d’assurer que les terminaux iOS de l’entreprise et leurs utilisateurs respectent les règles de sécurité. En cas d’infection, il permettra d’en identifier la cause, de voir qui est affecté et quelle est l’étendue des risques. Il empêchera également les utilisateurs de se connecter aux sites contenant des malwares, aussi bien à travers le réseau de l’entreprise, que via un réseau WiFi public ou un réseau cellulaire. Enfin, les requêtes seront chiffrées.

Les deux CEO ont estimé qu’avec une sécurité ainsi renforcée, les utilisateurs de leurs produits communs devraient pouvoir bénéficier de tarifs d’assurance plus intéressants pour la couverture des risques liés à la cybersécurité. Ils ont promis de travailler en ce sens.

Ces nouvelles ont été très bien perçues par les partenaires constate CRN. « Ce que Tim (Cook) et Chuck (Robbins) nous expliquent c’est que vous pouvez investir dans des terminaux Apple et des services Cisco et comprendre que vos investissements sont protégés et sécurisés. C’est génial pour les partenaires du channel », a notamment déclaré un partenaire new yorkais de Cisco à nos confrères. Un partenaire canadien de l’équipementier a quant à lui estimé que la croissance accélérée des terminaux Apple dans les réseaux d’entreprise et un renforcement de la collaboration des entreprises en matière de sécurité lui permettait d’offrir à ses clients un environnement de travail sécurisé plus flexible.