A l’occasion de son Partner Summit qui se déroule en ce moment à San Francisco, Cisco a annoncé de nombreuses innovations pour doper les ventes de ses partenaires rapporte CRN. La première de ces innovations est la mise en place d’un programme HPE Competitive Promo qui devrait permettre aux revendeurs UCS de remporter une affaire contre HPE. Il offre aux partenaires des prix compétitifs pour la gamme UCS, la protection de l’opération ainsi qu’une plus forte marge. De plus, l’équipementier propose un rabais supplémentaire de 2% dans le cadre de son Value Incentive Program.

Autre annonce importante, celle concernant la mise en place de la plateforme Lifecycle Advantage qui permet, comme son nom l’indique, de gérer la relation client tout au long du cycle de vie d’un produit. « Une plateforme bâtie par des partenaires pour des partenaires », a précisé Scott Brown, un des vice-présidents de Cisco. « Lifecycle Advantage est une nouvelle plateforme digitale qui apporte de l’analytique, de l’automatisation et du contenu personnalisé pour vous et qui vous permet de gérer de manière numérisée la relation avec le client tout le long. Nous avons d’un côté des données de Cisco et de l’autre des données du client totalement déconnectées. Nous allons les rapprocher les unes des autres. »

La plateforme sera accompagnée d’un Success Hub. Il s’agit d’un portail contenant des informations jusqu’à présent uniquement accessibles aux forces commerciales de l’équipementier. Les partenaires y trouveront notamment des conseils pour gérer le cycle de vie d’un client, des exercices, des webinars ainsi que des « atouts majeurs que nous délivrons en interne », dixit Nirav Seth, directeur Global Partner Organization Solutions, Architectures & Engineering.

Cisco annonce aussi la disponibilité de Qvidian RFP Tool, un outil devant permettre aux partenaires de répondre plus rapidement à des demandes de propositions. « C’est un outil dans le cloud basé sur le machine learning avec des requêtes intelligentes, qui vous permettra de gagner jusqu’à 30% du temps nécessaire pour répondre à une demande de proposition », a affirmé Scott Brown. « Nous partageons avec vous tous ce que nous avons mis en place pour nos équipes commerciales afin que nous puissions être alignés pour gagner ensemble. »

D’autres avantages sont prévus, notamment pour stimuler les ventes autour de l’offre Digital Network Architecture (DNA) et des solutions de sécurité.