Cinq nouveaux partenaires, CIS Valley, MTI, Novidy’s, SFR Business et Yourax seront bientôt habilités à fournir des services d’expertise et de déploiement autour de NSX, l’offre de réseaux définie par logiciel de VMware (héritage du rachat de Nicira en 2012). Ces cinq partenaires sont en train de suivre le nouveau parcours de certification à l’implémentation (expert VCIX) que l’éditeur a ouvert en octobre dernier à l’intention de son écosystème pour faire en sorte de répondre à la demande grandissante d’expertise autour de NSX.

NSX, c’est la nouvelle poule aux œufs d’or de VMware. Cette offre, pierre angulaire de son concept de datacenter défini par logiciel et qui irrigue toute sa stratégie multi-cloud, est désormais « mainstream », avait lancé le CEO de l’éditeur, Pat Gelsinger, lors de la présentation des résultats annuels le 27 janvier dernier. De fait, NSX a doublé le nombre de ses clients en 2016 pour atteindre un volume d’affaires annuel de 1 milliard de dollars, soit trois fois plus que sa gamme de produits d’hyperconvergence vSAN et VxRail (sur un total de 7 Md$ de revenus). Mickael Dell, qui contrôle désormais la société suite au rachat d’EMC, ne jurerait, paraît-il, plus que par cette offre.

CIS Valley, MTI, Novidy’s, SFR Business et Yourax devraient tous être certifiés d’ici à la fin juillet. Ils rejoindront les quatre premiers partenaires – APX Axians, Dimension Data, OCWS (Orange Business Services) et Nomios – à avoir obtenu la certification fin 2016. VMware s’est fixé d’en certifier cinq nouveaux chaque semestre. Sélectionner les futurs certifiés et les accompagner dans leur démarche d’habilitation, c’est le rôle d’un nouveau profil chez VMware : les partner development specialist (PDS). C’est André Wolf qui tient ce rôle chez VMware France depuis le lancement de programme l’année dernière.