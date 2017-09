SQLI a enregistré une croissance de 7% de son chiffre d’affaires qui atteint ainsi 102,6 millions d’euros au premier semestre. Cette croissance est le résultat d’une progression supérieure à 35% sur les segments stratégiques (commerce omnicanal, web solutions, mobilité) et d’une plus grande sélectivité sur les missions à faible valeur ajoutée. A périmètre constant, la croissance est de 5,6%. L’Ebitda ressort à 6,2 millions d’euros, en retrait de 17%, et le résultat opérationnel courant à 4,6 millions d’euros, en baisse de 27%. L’ESN explique cette baisse par des charges liées à la transformation du mix d’activités et par un semestre comptant moins de jours ouvrés (pesant 1,2 point de marge). SQLI a pris le parti d’accélérer en 2017 la part des activités liées au commerce connecté, ce qui passe par une évolution des compétences pesant sur le taux d’emploi. Le groupe indique qu’il a pris des mesures afin de réduire les coûts pour mieux absorber ces charges dès le second semestre. Le résultat net ressort à 1,0 million d’euros, en chute de 70% par rapport au premier semestre 2016.

Au 30 juin 2017, les fonds propres s’élevaient à 77,3 millions d’euros pour un endettement financier net de 18,8 millions d’euros.

Le groupe se fixe désormais pour objectif une forte amélioration de son Ebitda et de son résultat opérationnel courant au deuxième semestre.

SQLI vient par ailleurs de conclure l’acquisition du spécialiste du e-commerce Osudio. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Disposant d’un réseau de 9 bureaux dans 6 pays européens principalement en Allemagne, au Benelux, au Danemark et en Suède, Osudio accompagne des grands groupes (Carlsberg, Hoffmann Group, GrandVision, Hansgrohe, Miele, Philips…) dans le déploiement de leur stratégie e-commerce. La société a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 millions d’euros et une marge d’Ebitda supérieure à 15%.

En intégrant Osudion, SQLI enrichit son réseau européen avec 9 pays couverts et accélère son déploiement en Europe du Nord, son principal territoire de conquête, « avec une complémentarité parfaite et aucun doublon dans le maillage territorial ». L’alliance des expertises de SQLI et d’Osudio fait du nouvel ensemble le 1er intégrateur SAP Hybris en Europe et le classe dans le top 3 mondial avec plus de 100 projets déployés sur la plateforme d’e-commerce. Osudio s’est également positionné comme un acteur de référence dans le PIM (Product Information Management).

« Avec l’intégration d’Osudio au sein du groupe SQLI, nous avons franchi une étape majeure de notre plan Move Up 2020. Après l’acquisition d’Invent Commerce présente au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, et plus récemment de Star Republic en Suède, cette nouvelle opération nous donne une réelle dimension européenne et nous positionne désormais parmi les 3 plus grands intégrateurs de SAP Hybris, la plateforme e-commerce de référence, dans le monde. La complémentarité exceptionnelle de nos expertises nous confère une place de choix sur le marché du commerce omnicanal et de l’expérience client », commente dans un communiqué le directeur général de SQLI, Didier Fauque.