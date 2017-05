Les livraisons de PC mobiles dans le secteur de l’éducation ont progressé de 18% en 2016 aux USA pour atteindre 12,6 millions d’unités, selon une étude de Futuresource consulting parue en mars dernier. Une croissance qui a profité essentiellement à Google et à ses Chromebooks qui ont trusté 58% des livraisons en 2016, contre 50% en 2015 et 1% en 2012. « La combinaison de plusieurs facteurs tels que la mise sur le marché d’appareils très abordables [– à partir de 120 dollars], la disponibilité d’outils de productivité via la G-Suite, une intégration facile avec les plateformes/outils tiers, la gestion de tâches via Google Classroom, et une gestion facile des périphériques, rend les Chromebooks extrèmement populaires parmi les enseignants étasuniens », commente Futuresource dans son rapport.

Cette domination des Chromebooks sur le marché de l’Education reste un phénomène propre aux USA, l’OS dominant dans les autres régions du monde étant Windows avec 65% de parts de marché. Bien qu’en forte progression, ChromeOS n’a représenté que 6% des livraisons Education hors USA en 2016 (3% en 2015). En Europe, ce sont les pays scandinaves, et notamment la Suède, qui sont les plus pro Chromebooks. Ces derniers se sont même hissés en tête des ventes Education en Suède en 2016.

Face à la montée en puissance de Google sur ce marché, ses deux principaux rivaux Apple et Microsoft, ne sont pas restés inertes, expose FutureSources. Tous deux ont entrepris d’importants développements. Apple a annoncé une application Classroom et a introduit des évolutions majeures d’iOS 9.3 orientées éducation – dont la possibilité de partager des iPads. Microsoft a lancé Microsoft Classroom, School Data sSync et a réalisé un grand nombre d’intégrations avec des solutions tierces populaires. Plus récemment, Microsoft et ses partenaires ont annoncé une série d’appareils tournant sous Windows 10 positionnés à moins de 300 dollars (dont des modèles à 189 dollars), pour concurrencer directement les Chromebooks.

Malgré ces initiatives, Google reste ultra-dominant sur le terrain : plus de 15 millions de jeunes Américains – soit plus de la moitié des élèves de primaire et collège – utilisent actuellement les services de Google dans les salles de classe (Gmail, Google Docs, Classroom, etc.), rappelle ainsi le site LesEchos.